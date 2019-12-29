Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода

Роб Макэлхенни потратил на разработку проекта 2,5 года.

Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта. Интервью опубликовано на Happy Sad Confused.

Он отметил, что изначально студия Warner Bros. с энтузиазмом восприняла идею экранизации игры. Однако потом глава корпорации Тоби Эммерих оказался недоволен качеством истории, на производство которой пришлось бы потратить 150 млн долларов. В итоге Роба Макэлхенни заменили Питером Соллеттом ("Винил").

Макэлхенни заявил, что не держит обид на студию, не смотря на то, что потратил на разработку проекта 2,5 года. Режиссер добавил, что его поражают безграничные возможности Minecraft, которые напоминают Lego.

Экранизация Minecraft должна выйти на экраны 3 марта 2022 года. Писать последнюю версию сценария будет один из авторов "Холодного сердца 2".

Ранее мы писали, что Харрисон Форд объяснил задержки в съемках пятого "Индиана Джонса".

Видео: YouTube / Minecraft, The Late Show with Stephen Colbert