Опубликован трейлер сериала "Пришелец-постоялец"

Премьера сериала запланирована на лето 2020 года.

В сети опубликован тизер сериала "Пришелец-постоялец" ("Resident Alien" - в ориг.). Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале издательства Dark Horse Comics.

По сюжету проекта инопланетянин потерпел крушение в маленьком городке в Колорадо. Притворяясь человеком, он устроился работать местным врачом и начинает жить обычной жизнью. Главная проблема героя заключается в том, что его миссия - уничтожить Землю.

Главные ролик в сериале сыграли Алан Тьюдик, Элви Йост, Элис Веттерлунд, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Джейсон Мэйбаум, Сара Подемски и другие. Премьера "Пришельца-постояльца" запланирована на лето 2020 года.

Ранее мы публиковали трейлер фильма "Цвет из иных миров" c Николасом Кейджем. В основу картины легло одноименное произведение Говарда Лавкрафта.

Видео: Dark Horse Comics