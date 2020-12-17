Вышел трейлер сериала "Пассажиры с Кириллом Кяро

Премьера 8-серийного проекта состоится 24 декабря.

В сети появился трейлер сериала "Пассажиры" режиссера Карена Оганесяна. Главную роль сыграл Кирилл Кяро.

В центре сюжета водитель необычного такси, в которое попадают умершие люди. При жизни они не успели подвести важный итог. Пассажиры должны открыть водителю свою душу, признаться себе и другим в тяжком грузе и осознать, что держит их на земле. Только в том случае они смогут покинуть мир живых и отправиться в мир мертвых.

Кроме Кирилла Кяро в сериале сыграли Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Анатолий Белый и др. Премьера 8-серийной драмы состоится 24 декабря на видеосервисе Start.

Ранее авторы "Реальных пацанов" анонсировали выход трилогии про Коляна.

Видео: YouTube / START