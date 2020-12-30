Опубликован трейлер нового сериала "Супермен и Лоис"

В среду, 30 декабря, в сети появился трейлер нового сериала "Супермен и Лоис". Ролик опубликован на YouTube-канале The CW Network.
В сюжете сериала история о приключениях Супермена и его девушки Лоис Лэйн. В проекте уделят внимание их детяхм с суперспособностями, которые сталкиваются с проблемами обычных подростков.
Главная роль в сериале досталась Тайлер Хэклин.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер сериала "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского.
Видео: The CW Network/YT
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