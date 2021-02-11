Опубликован трейлер мини-сериала "Гений: Арета"

В сети появился трейлер мини-сериала "Гений: Арета", который станет продолжением антологии про Альберта Эйнштейна и Пабло Пикассо. Ролик опубликовал телеканал National Geographic.
В новом сезоне расскажут биографию певицы Ареты Франклин. В сериале появятся такие актеры, как Синтия Эриво, Кортни Б. Вэнс, Малкольм Баррет и Патрис Ковингтон.
Премьера состоится 21 марта.
Ранее мы сообщали о том, что вышел финальный трейлер сказки "Конек-Горбунок".
Видео: Youtube/National Geographic
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