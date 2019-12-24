Опубликован трейлер фильма "Шахматист" с Жераром Депардье

В российском прокате картина появится с 23 января 2020 года.

В сети опубликован первый трейлер нового фильма, в съемках которого принял участие французский актер Жерар Депардье. Он снялся в картине "Шахматист" режиссера Пьера-Франсуа Мартен-Лаваля, который также и написал сценарий.

Центром сюжета является история молодого шахматиста из Бангладеша по имени Фахим. Подросток показывает феноменальные успехи в этом виде спорта и планирует отправиться во Францию, где ему предстоит столкнуться с требовательным учителем.

Ранее мы сообщали о том, что вышел второй трейлер нового фильма Гая Ричи "Джентльмены".

Видео: "Централ Партнершип"