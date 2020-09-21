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Опубликован первый трейлер фильма "Огонь" с Константином Хабенским

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Премьера на больших экранах состоится 24 декабря.

В понедельник, 21 сентября, в сети появился первый рейлер киноленты "Огонь" от режиссера Алексея Нужного. Ролик опубликован на YouTube-канале Central Partnership.

В сюжете история опытного спасателя, который бросает вызов стихии и ликвидирует лесные пожары. Главная роль досталась Константину Хабенскому. Также в актерском составе заявлены Ирина Горбачева, Иван Янковский, Виктор Добронравов, Андрей Смоляков и Роман Курцын.

Премьера на больших экранах состоится 24 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что объявлены победители российского фестиваля "Кинотавр" 2020 года.

Видео:Central Partnership/YT

Теги: алексей нужный, ирина горбачева, константин хабенский, трейлер, фильм огонь
Категории: Лента новостей,

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