Опубликован трейлер фильма "Дефолт" о корейском экономическом кризисе

В сети состоялась премьера дублированного трейлера южнокорейского фильма Gukgabudoeui nal, получившего русскоязычное название "Дефолт". В картине рассказывается о политической ситуации в Южной Корее конца 90-х гг.
В это время правительство было уверено в подъеме местной экономики, однако расчеты главы отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи поставили его под сомнение. Нашлись те, в чьих интересах оказалось возможным заработать на ситуации.
Корейский экономический кризис 1997 года сопровождался резким снижением курса местной валюты (воны) к доллару. В ноябре этого года золотовалютные резервы страны были почти истощены, и для предотвращения краха экономики местное правительство сделало займы у Международного валютного фонда (МВФ). Ряд экономических реформ позволили Южной Корее выйти из кризиса за два года.
В прокате фильм появится с 5 сентября.
Отметим, что об особенностях корейского кино ранее рассказывал кинокритик Антон Долин.
Видео: ПРОВЗГЛЯД / YouTube
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