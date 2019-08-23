Опубликован трейлер фильма "Дефолт" о корейском экономическом кризисе

В одной из главных ролей – француз Венсан Кассель.

В сети состоялась премьера дублированного трейлера южнокорейского фильма Gukgabudoeui nal, получившего русскоязычное название "Дефолт". В картине рассказывается о политической ситуации в Южной Корее конца 90-х гг.

В это время правительство было уверено в подъеме местной экономики, однако расчеты главы отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи поставили его под сомнение. Нашлись те, в чьих интересах оказалось возможным заработать на ситуации.

Корейский экономический кризис 1997 года сопровождался резким снижением курса местной валюты (воны) к доллару. В ноябре этого года золотовалютные резервы страны были почти истощены, и для предотвращения краха экономики местное правительство сделало займы у Международного валютного фонда (МВФ). Ряд экономических реформ позволили Южной Корее выйти из кризиса за два года.

В прокате фильм появится с 5 сентября.

Отметим, что об особенностях корейского кино ранее рассказывал кинокритик Антон Долин.

Видео: ПРОВЗГЛЯД / YouTube