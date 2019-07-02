Антон Долин рассказал об особенностях корейского кино

Известный кинокритик представил в Петербурге фильм-победитель Каннского фестиваля этого года.

В первый день июня в петербургском кинотеатре "Аврора" состоялась премьера фильма "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо. Именно эта картина стала обладательницей Золотой пальмовой ветви на минувшем фестивале в Каннах.

Представляя фильм перед зрителями, кинокритик и главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин не скупился на похвалы в адрес работы южнокорейского режиссера. К тому же, журналист отметил, что в самом кинематографе азиатской страны есть одна интересная особенность.

"Этот кинематограф не делает разделения на коммерческое и фестивальное кино. То есть фильмы этих режиссеров (а их много) для любителей авторского кино иногда кажутся слишком вульгарными, а для любителей коммерческого кино – они слишком дикие. Это так и есть. Король этого искусства совмещения – Пон Джун-хо", - рассказал Долин петербуржцам.

Отметим, что в прокате фильм "Паразиты" появится с 4 июля.

Фото, видео: Piter.TV