Вышел русский трейлер "Паразитов" – победителя Каннского кинофестиваля

Премьера картины в РФ запланирована на 4 июля.

Петербургская компания-прокатчик "Провзгляд" выпустила дублированный трейлер корейской драмы "Паразиты", победившей на Каннском кинофестивале. Премьера картины в РФ запланирована на 4 июля.

В центре сюжета полностью безработная семья с мрачными перспективами на будущее. В определенный момент старший сын получает возможность заменить своего друга на должности репетитора в семье богача. Молодой человек подделывает документы и приступает к работе. Позднее он хитростью планирует устроить на работу еще и свою сестру.

Режиссером картины стал Пон Джун-хо, ранее снявший фантастический боевик "Сквозь снег" с Крисом Эвансом. Лента "Паразиты" взяли "Золотую пальмовую ветвь" ­– главную награду Каннского кинофестиваля.

Жюри возглавлял автор "Выжившего" и "Бердмана" Алехандр Гонсалес Иньярриту. Обо всех победителях конкурса, включая российского кинематографиста, можно прочесть в нашем материале.

Видео: Провзгляд