Картина выйдет сервисе Amazon Prime Video 19 июня 2020 года.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что в сети опубликован трейлер фильма "7500" с Джозефом Гордоном-Левиттом. Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В сюжете история Тобиаса Эллиса, второго пилота воздушного судна, совершающего рейс по маршруту Берлин-Париж. Во время полёта террористы пытаются захватить кабину пилотов и ранят командира корабля. В итоге Тобиасу Эллису нужно посадить самолёт самостоятельно.

Кинолента выйдет на сервисе Amazon Prime Video 19 июня 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" может выйти в июле.

Видео:Amazon Prime Video/YouTube