В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что в сети опубликован трейлер фильма "7500" с Джозефом Гордоном-Левиттом. Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.
В сюжете история Тобиаса Эллиса, второго пилота воздушного судна, совершающего рейс по маршруту Берлин-Париж. Во время полёта террористы пытаются захватить кабину пилотов и ранят командира корабля. В итоге Тобиасу Эллису нужно посадить самолёт самостоятельно.
Кинолента выйдет на сервисе Amazon Prime Video 19 июня 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" может выйти в июле.
Видео:Amazon Prime Video/YouTube
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