Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил возобновить съёмки фильмов в Голливуде с 12 июня.

В понедельник, 15 июня, стало известно, что финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" может выйти в июле. Об этом сообщает ComicBook.

Как оказалось, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил возобновить съёмки фильмов в Голливуде с 12 июня. Создатели сериала намерены доснять проект к фестивалю Comic Con в Сан-Диего. Мероприятие пройдёт с 22 по 26 июля в режиме онлайн.

По словам шоураннера Анджелы Канг, у команды уходит около двух недель на съемку эпизода.

Ранее мы сообщали о том, что новый фильм о Джеймсе Бонде покажут раньше времени.

Видео:more.tv/YouTube