Опубликован трейлер фильма "Днюха" от создателей "Гуляй Вася"

Премьера фильма назначена на 23 августа.

В свет вышел трейлер фильма "Днюха" от режиссера Романа Каримова и продюсера Тимура Бекмамбетова.

В фильме будет любовь, юмор и детективная подоплека. В центре сюжета молодой парень, который проснулся утром после вечеринки запертым в незнакомой квартире. Связь с внешним миром только через компьютер с интернетом. Молодому человеку предстоит успокоить свою невесту и выяснить, что с ним произошло.

Премьера фильма назначена на 23 августа.

Ранее Piter.TV публиковал новый трейлер военной драмы "Т-34".

Видео: YouTube/Bazelevs