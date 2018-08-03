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Опубликован трейлер фильма "Днюха" от создателей "Гуляй Вася"

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Премьера фильма назначена на 23 августа.

В свет вышел трейлер фильма "Днюха" от режиссера Романа Каримова и продюсера Тимура Бекмамбетова.

В фильме будет любовь, юмор и детективная подоплека. В центре сюжета молодой парень, который проснулся утром после вечеринки запертым в незнакомой квартире. Связь с внешним миром только через компьютер с интернетом. Молодому человеку предстоит успокоить свою невесту и выяснить, что с ним произошло.

Премьера фильма назначена на 23 августа.

Ранее Piter.TV публиковал новый трейлер военной драмы "Т-34".

Видео: YouTube/Bazelevs

 

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Категории: Лента новостей Новости России Кино Культура

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