Опубликован новый трейлер российской военной драмы "Т-34"

В свет вышел новый трейлер военной драмы "Т-34" премьера которого назначена на 27 декабря 2018 года.

Премьера военной драмы Алексея Сидорова назначена на 27 декабря 2018 года. Сегодня в сети опубликован новый тизер-трейлер фильма.

О чем фильм

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние.

Вчерашний курсант Ивушкин оказывается в плену и планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и ради своей Родины Ивушкин готов идти до конца.

В основе сценария — реальная история о том, как советский танкист оказывается в плену и его отбирают в экипаж "живых мишеней", на котором немцы апробируют новейшее оружие против танков "Т-34". Это история про его побег на этом танке через всю Германию в сторону восточной границы. Рубен Дишдишян

Сценарист и режиссер фильма российский 49-летний режиссер, сценарист, продюсер и актер Алексей Сидоров. Российскому зрителю он известен как сценарист и режиссер сериалов и фильмов "Мухаббат", "Бой с тенью", "Седьмая руна" и конечно же "Бригада" и др.

В фильме снимались

Александр Петров (Ивушкин)

Виктор Добронравов (Василёнок)

Ирина Старшенбаум

Винценц Кифер (Ягер)

Петр Скворцов

Семен Трескунов (капитан Тетеря)

Артем Быстров

Микаэль Джанибекян

Антон Богданов (Демьян)

Софья Синицына

Интересные факты:

Бюджет фильма 600 миллионов рублей. Для фильма было выстроено 25 огромных декораций, среди которых русская деревня, железнодорожная станция, лагерь военнопленных, немецкий полигон. Съемки фильма продолжались 61 день, в Москве, Калужской и Московской областях, в Чехии.

Фильм обещает быть очень зрелищным, динамичным и драматичным. Возрастной ценз 12+.

Видео: YouTube/MARS MEDIA

Фото: Саша Петров