Опубликован трейлер фэнтези-сериала Netflix "Письмо для короля"

На Netflix сериал выходит 20 марта.

В четверг, 27 февраля, в сети появился трейлер фэнтези-сериала Netflix "Письмо для короля". Видеоролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.

Проект основан на книге Тонке Драхт. В сюжете история о юном сквайре, который живёт в мире трёх королевств. Он вместе со своими спутниками должен доставить некое письмо королю, проживающему за Высокими Горами. Главную роль исполняет Амир Уилсон, который приобрел популярность после сериала "Тёмные начала".

На Netflix сериал анонсирован 20 марта.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер комедии "Номер один" с Ксенией Собчак.

Видео:Netflix/YouTube