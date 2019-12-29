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В сети появился трейлер комедии "Номер один" с Ксенией Собчак

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Фильм выйдет на большие экраны 19 марта 2020 года.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что в сети появился трейлер комедии "Номер один" Михаила Расходникова. Видеоролик предоставлен Piter.TV кинопрокатчиком. 

По сюжету молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как "Номер один". Они намерены выкрасть картину Марко Ротко. Однако юный вор влюбляется в девушку - следователя.

Режиссером выступил Михаил Расходников. В ролях заявлены Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов.

Кинолента выйдет на экраны 5 марта 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер-трейлер фильма "Гудбай, Америка" с Дмитрием Нагиевым.

Видео:предоставлен кинопрокатчиком

Теги: кино, культура, собчак
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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