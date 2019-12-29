Опубликован тизер-трейлер фильма "Гудбай, Америка" с Дмитрием Нагиевым

Кинолента выходит на экраны 23 апреля 2020 года.

В среду, 26 февраля, в сети появился тизер-трейлер фильма "Гудбай, Америка" от режиссера Сарика Андреасяна. Видеоролик предоставлен Piter.TV кинопрокатчиком.

В сюжете истории россиян, который по разным причинам оказались в США. Например, Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Другой герой — Армен, который пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака.

В главных ролях Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Надежда Михалкова, Грант Тохатян и Лянка Грыу.

Ранее мы сообщали о том, что новый фильм о Бонде станет кульминацией всей "бондианы".

Видео:предоставлен кинопрокатчиком