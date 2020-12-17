Опубликован трейлер фантастического сериала "Племена Европы"

В сети появился трейлер фантастического сериала "Племена Европы". Ролик опубликован на YouTube-канале стриминговго сервиса Netflix.
Действие разворачивается в Европе 2074 года, которая разделена на множество племенных государств, борющихся за господство. Главные роли в проекте сыграли такие актеры, как Генриетта Конфуриус, Оливер Мазуччи, Дэвид Али Рашед и Эмилио Сакрая.
Премьера на состоится 19 февраля 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован второй тизер сериала "Ванда/Вижн" от Marvel.
Видео: Netflix/YT
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