Опубликован трейлер фантастического сериала "Племена Европы"

Премьера на стриминговом сервисе состоится 19 февраля 2021 года.

В сети появился трейлер фантастического сериала "Племена Европы". Ролик опубликован на YouTube-канале стриминговго сервиса Netflix.

Действие разворачивается в Европе 2074 года, которая разделена на множество племенных государств, борющихся за господство. Главные роли в проекте сыграли такие актеры, как Генриетта Конфуриус, Оливер Мазуччи, Дэвид Али Рашед и Эмилио Сакрая.

Премьера на состоится 19 февраля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован второй тизер сериала "Ванда/Вижн" от Marvel.

Видео: Netflix/YT