Опубликован трейлер детективного сериала "Коса"

Премьера намечена на 25 августа.

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION представлен трейлер российского детективного сериала "Коса" о ритуальных убийствах девушек на Куршской косе.

Главной героине – следователю по особо важным делам Еве Кайдас – предстоит раскрыть дело о серии этих загадочных преступлений. Она утверждает, что похожие убийства происходили ранее, и все они исполнены одним человеком.

Съемки фильма проходили на территории Калининградской области. Режиссером проекта является Игорь Волошин. Генеральными продюсерами выступили Александр Цекало, Игорь Мишин и Иван Самохвалов. Главные роли исполнили Линда Лапиныш и Александр Горбатов.

Премьера сериала намечена на 25 августа.

Ранее мы сообщали, что Disney снимет сиквел фильма "Главный герой".

Видео: Youtube/KION