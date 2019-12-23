В сети появился трейлер "Джентльменов" в переводе Гоблина

Дмитрий Пучков (Гоблин) известен своими авторскими переводами как шутливыми, так и серьезными.

Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, переозвучил фильм Гая Ричи "Джентльмены". Остросюжетный боевик в новом переводе можно будет увидеть на сервисе Wink уже 7 апреля. Сейчас на YouTube представили трейлер фильма в иной озвучке.

Дмитрий Пучков известен своими авторскими переводами как шутливыми, так и серьезными. При этом именно он переозвучил ранее многие фильмы Гая Ричи.

Премьера "Джентльменов" состоялась 3 декабря прошлого года.

В начале марта мультфильм "Вперед" пробовал побить рекорды "Тайны Коко".

Видео: YouTube/ Oper Trailer