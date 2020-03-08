Мультфильм "Вперед" возглавит российский и американский прокаты

Новый мультфильм от Pixar попробует побить рекорды "Тайны Коко".

Мультфильму "Вперед" про двух эльфов, отправившихся на поиски отца, прогнозируют до 52 миллионов долларов в прокате. Премьера может побить рекорд "Тайны Коко", которая вышла в 2017 году и собрала 50 миллионов.

Отметим, что над проектом работал режиссер Дэн Скэнлон, известный мультфильмом "Университет Монстров".

В российских кинотеатрах также планируют посетить "Отель "Белград", снятого по мотивам сериала "Отель Элеон" — спин-оффа "Кухни" и фантастический триллер "Человек-невидимка". В прокате можно найти такие киноленты, как "Джентельмены", "Лед 2", "Остров фантазий", "Один вдох" и другие.

В эти выходные американцы кроме и "Вперед", "Человека-невидимку" посетят фильм "Соник в кино".

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Видео: YouTube / Disney Россия