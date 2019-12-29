Фильм собрал 191,2 млн рублей за прошедшие четыре дня.

Фильм "Джентльмены" стал лидером российского проката, собрав 191,2 млн рублей за прошедшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Криминальный боевик Гая Ричи вышел на большие экраны в России 13 февраля. По сюжету талантливый выпускник Оксфордского университета придумал нелегальную схему обогащения за счет поместий обедневшей аристократии из Великобритании.

На втором месте оказался российский фильм "Лёд 2", который впервые показали 14 февраля. Во второй части мелодрамы показывается история фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы.

И третью строчку заняла комедия "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Картина за четыре дня собрала 118 миллионов рублей. Российскому зрителю впервые представили фильм 20 февраля. В фильме рассказывается о приключениях ветеринара, умеющего разговаривать с животными.

Гай Ричи вернулся в форму с "Джентльменами": разбор главной кинопремьеры февраля.

Видео: YouTube/STX Entertainment