Гай Ричи вернулся в форму с "Джентльменами": разбор главной кинопремьеры февраля

Персонажи Мэттью Макконахи и Чарли Ханнэм намерены по-тихому выйти из наркобизнеса, но натыкаются на препятствия в виде китайской мафии, обиженных журналистов и злых русских.

Новая кинолента британского режиссёра стартует в российском прокате 13 февраля. Для фанатов Гая Ричи "Джентльмены" – долгожданный фильм. Именно в нём режиссер возвращается к жанру, который в своё время прославил его. Зрители уже знают, чего ожидать от автора фильмов "Большой куш", "Карты, деньги, два ствола" и "Рок-н-рольщик". Несмотря на явно выраженную привычную стилистику фильмов про криминал, Гай Ричи сумел избежать в новом фильме неминуемой вторичности.

В сюжете история американского иммигранта Микки Пирсона (Мэттью Макконахи), который занимается выращиванием каннабиса в Лондоне. Он горячо любит свою жену (Мишель Докери) и намерен уйти на покой, обзавестись детьми и поместьем. Для этого Пирсон решается продать свой наркобизнес миллиардеру Мэттью Бергеру (Джереми Стронг). Однако покупатель недоволен баснословной ценой и решает её сбить с помощью цепочки хитроумных махинаций. Усложняет процесс просмотра "Джентльменов" то, что Гай Ричи построил сюжет фильма по принципу ненадежного рассказчика. Фильм настолько запутан, что моргнув в ненужном месте зритель рискует пропустить важный сценарный поворот.

Герои Гая Ричи умело жонглируют философскими рассуждениями из сцены в сцену, а затем пускаются в мордобой. Евреи, геи, рабочий класс, богатая молодежь, английские лорды и выходцы из восточной Азии — все они стали "мишенью" Гая Ричи. Многие американские критики назвали киноленту "самой злой" в карьере режиссера. Возможно, это некая рефлексия британского режиссера на съемки фильма "Алладин" для студии Disney, где он не смог никак себя реализовать. Соответственно, "Джентльменов" можно назвать авторским и важным для британца проектом. Истинные фанаты прекрасно знают, что "классические" фильмы Гая Ричи всегда обладали специфическим чувством юмора. Скорее всего "Джентльменов" постигнет та же учась, что и "Большой куш" — фильм разлетится на цитаты.

"Английский Квентин Тарантино" снабдил новый фильм не только остроумными диалогами, но и колоритными персонажами. Например, особенно ярким получился второстепенный персонаж Тренера в исполнении Колина Фаррелла. Он стал настоящим украшением киноленты, благодаря экшну с его участием и шуткам. Актерский состав подобран настолько идеально, что российский кинопрокатчик совместно с рестораном разработал специальный бургер "Микки Пирсон", в честь персонажа Мэттью Макконахи.

Помимо вполне ожидаемых рассуждений о жизни, новый фильм Гая Ричи выводит на первый план противостояние старшего и младшего поколения гангстеров. Все убийства, которые происходят на протяжении фильма, овеяны английской учтивостью. Например, если человек и оказывается в холодильнике, то лишь в рамках негласного соглашения. Гай Ричи умело вплетает роль технологий в бандитском мире. Спектор отсылок британского режиссера к современным трендам настолько широк, что в одном из фрагментов появляется сюжетный ход из сериала "Чёрное зеркало".

"Джентльмены" получился отличным постметаироничным кино про английских бандитов. Несмотря на резвый монтаж и авторский стиль Гая Ричи, все отсылки к поп-культуре и дополнительные социальные вопросы о классовой борьбе и зависимости легко считываются. Конечно, у британца так и не получилось разрушить в новом фильме "четвертую стену", уж слишком быстро мелькают в кадре постеры предыдущих кинолент Ричи и названия студий.

В итоге комедийный криминальный экшн лишний раз доказывает, что британский режиссер должен остановиться, пожалуй, и больше не снимать блокбастеры-жвачку для крупных кинокомпаний. Это на 100% фильм Гая Ричи, поэтому единственная рекомендация для фанатов — идти в кино.

Текст: Ирина Чаплина

Фото:Кинокомпания ВОЛЬГА