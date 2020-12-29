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Butenko
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Опубликован тизер на электрический седан Mercedes EQS 2022 года

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Внешний вид автомобиля разглядеть не удастся: он покрыт защитной пленкой.

Mercedez опубликовал официальный трейлер одной из самых долгожданных премьер S-класса: презентационный ролик с моделью EQS 2022 года. Это первое полноценное видео электрифицированного седана. Впрочем, разглядеть особенности дизайна "автомобиля будущего" в этом ролике не удастся: машина покрыта защитной пленкой, а раскрытая информация касается только ограниченного списка функций новой разработки.

Презентационное видео озаглавлено "Unexpected Beauty" - неожиданная красота. Семиминутный ролик представляет собой смесь клипа, обзор и тест-драйва автомобиля. Он насыщен инфографикой и пояснениями. За первые несколько часов видео на YouTube посмотрели более 20 000 человек. Концептуальная особенность тизера в том, что все видео снято в вертикальном формате, имитируя эффект "мобильной съемки".

Сообщается, что модель Mercedes-Benz EQS 2022 базируется на специально созданной для электрокаров платформе EVA. Основной акцент в презентации сделан на технологию Torque Shift, которая оптимизирует передачу крутящего момента на каждое колеса. Зрители могут ознакомиться также с принципом работы инновационной коробки передач и умного ассистента, работающего на основе искусственного интеллекта. 

Премьера электрифицированного седана S-класса запланирована на 2022 год.

Видео: Youtube/Mercedes-Benz 

Теги: mercedes eqs, автомобильные новости
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Автомобильные новости,

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Maxim3108
Сегодня 14:10

Я тоже его видел крутой мерс, но жалко что их так мало

 

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