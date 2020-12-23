Опубликован тизер аниме-сериала по манге "Шаман Кинг"

Оригинальный "Шаман Кинг" выходил с июня 1998 года по август 2004 года.

В среду, 23 декабря, в сети появился тизер аниме-сериала по манге "Шаман Кинг". Ролик опубликован на YouTube-канале KING AMUSEMENT CREATIVE.

Авторы проекта отмечают, что они намерены экранизировать все события 35 томов манги Хироюки Такэи. Также в ходе проекта будут перевыпущены и сами комиксы. Этим займется издательством Kodansha.

Напомним, что оригинальный "Шаман Кинг" выходил с июня 1998 года по август 2004 года.

Релиз проекта от студии Bridge запланирован на апрель 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Sony Pictures снимет три фильма и семь сериалов по играм PlayStation.

Видео: KING AMUSEMENT CREATIVE/YT