Опубликован тизер аниме-сериала по манге "Шаман Кинг"

В среду, 23 декабря, в сети появился тизер аниме-сериала по манге "Шаман Кинг". Ролик опубликован на YouTube-канале KING AMUSEMENT CREATIVE.
Авторы проекта отмечают, что они намерены экранизировать все события 35 томов манги Хироюки Такэи. Также в ходе проекта будут перевыпущены и сами комиксы. Этим займется издательством Kodansha.
Напомним, что оригинальный "Шаман Кинг" выходил с июня 1998 года по август 2004 года.
Релиз проекта от студии Bridge запланирован на апрель 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что Sony Pictures снимет три фильма и семь сериалов по играм PlayStation.
Видео: KING AMUSEMENT CREATIVE/YT
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