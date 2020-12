Sony Pictures снимет три фильма и семь сериалов по играм PlayStation

В список входят экранизация Uncharted и сериал по The Last of Us для HBO.

Киностудия Sony Pictures займется производством трех фильмов и семи сериалов по играм PlayStation. Об этом рассказал глава компании Тони Винчикерра. Пока не известно, о каких проектах идет речь. Вероятнее всего, в список попали экранизация Uncharted и сериал по The Last of Us для HBO. Точного расписания работы над проектами пока нет. В конце ноября стало известно, что HBO снимет сериал по мотивам игры The Last of Us. Действие развернется в постапокалиптическом будущем на территории бывших США. 20 лет назад мир охватила пандемия, вызванная опасно мутировавшим грибком кордицепс. Сюжет посвящен путешествию контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Фильм по игре Uncharted должен выйти 15 июля 2021 года. Ранее был анонсирован выход сиквела к фильму "Первому игроку приготовиться". Фото: Википедия