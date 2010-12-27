Опубликован список самых редких и популярных имен в Петербурге

Самые необычные среди женских имен оказались Доброслава, Новелла и Рея.

Стали известны самые редки и популярные имена, которые дают своим детям петербуржцы. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС.

Так, на 2018 год самыми редкими мужскими именами стали Анисий, Златозар и Дарьян. А вот самыми популярными Александр, Михаил, Артём и Максим.

Среди девочек огромным спросом пользуются такие имена, как София, Мария, Анна и Алиса.

А самые необычные среди женских имен оказались Доброслава, Новелла и Рея.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума разрешила выбирать день регистрации брака.

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