Опубликован состав сборной России на игру с бельгийцами

Игра состоится на "Газпром Арене" в 20:00

Уже сегодня, 16 ноября, в Петербурге состоится отборочный матч чемпионата Европы - 2020, в котором встретятся национальные сборные команд России и Бельгии.

Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, за сборную выступят:

На воротах - Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев (ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо", Москва)

Нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав", Чехия)

Защитники - Максим Беляев ("Арсенал", Тула), Георгий Джикия (столичный "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат", Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков ("Ростов")

Полузащитники - Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин ("Спартак"), Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Головин ("Монако", Франция), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Даниил Фомин (ФК "Уфа"), Ильзат Ахметов (ЦСКА).

Ранее стало известно,что РФС отстранил судью Вилкова от работы на матчах РПЛ.

Фото: rfs.ru