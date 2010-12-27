РФС отстранил судью Вилкова от работы на матчах РПЛ

Арбитр спорно оценивал некоторые эпизоды прошедших игр.

Президент российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что судья Михаил Вилков отстранен от работы на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил "Чемпионат".

Последним матчем, на котором работал Вилков, был "Зенит" – ЦСКА. В игре было зафиксировано множество спорных моментов. По словам Дюкова, в начале матча был эпизод, когда не была показана ни желтая, ни красная карточка. Видеоповтор спорного момента судья не запросил. Если бы он был уверен, что карточка красная, то видеоассистент должен был вмешаться

Глава РФС отметил, что в матче были еще сомнительные моменты. Однако Дюков подчеркнул, что Вилков правильно показал желтую карточку игроку ЦСКА Бийолу. Все же, эпизод с Азмуном и Обляковым подтолкнул РФС к решению об отстранении Вилкова. Он не будет работать в следующих турах РПЛ.

Ранее Черышев и Головин не появятся в команде сборной в матче против Бельгии.

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