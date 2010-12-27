Черышев и Головин не появятся в команде сборной в матче против Бельгии

Остальные игроки готовы к матчу.

Незадолго до игры между сборными России и Бельгии, которая состоится на "Газпром Арене" уже завтра, стало известно о кадровых перестановках в российской команде. Полузащитники Александр Головин, Денис Черышев и Дмитрий Баринов не выйдут завтра на поле. Об этом на пресс-конференции после первой тренировки сборной на петербургском стадионе заявили Станислав Черчесов и Артем Дзюба.

Как выяснилось, Головин разминался с командой, но продолжил работать уже по индивидуальному плану. Остальные футболисты готовы к игре. Черчесов отметил Маринато Гильерме, который готовится встать на воротах.

Также на пресс-конференции подчеркнули настрой российской команды: игроки готовы сражаться за победу, хотя сборная Бельгии сейчас – сильнейшая команда в мире по рейтингу ФИФА. Дзюба отметил, что на поле все должны быть "единым механизмом" с футбольным интеллектом.

Матч начнется в 20.00 16 ноября.

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Фото: Piter.TV