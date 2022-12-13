Опубликован русскоязычный трейлер хоррора "Винни Пух: Кровь и мёд"

В России картина будет показываться с 16 февраля.

Опубликован русскоязычный дублированный трейлер нового скандального хоррора "Винни Пух: Кровь и мёд", который является по задумке авторов продолжением знаменитой детской сказки. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании Loonafilm. В сюжете будет рассказываться о повзрослевшем Кристофере Робине, которому пришлось уехать на учебу в колледж и оставить своих игрушек одних. В результате от одиночества Винни Пух и Пятачок лишились рассудка и стали охотиться на молодых людей как маньяки. Они решают напасть на группу девушек, которая оказывается в загородном доме. Официальный релиз картины запланирован на 15 февраля для американского широкого проката. Премьера в РФ состоится на день позже. Режиссером проекта стал Рис Фрейк-Уотерфилд.

Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу. описание фильма

Ранее вышел первый трейлер хоррора "Винни-Пух: Кровь и мёд".

Фото и видео: YouTube / LOONAFILM