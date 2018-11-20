В сети появился полный список учреждений, в которых искали бомбу

Сегодня в городе эвакуировали около 100 объектов.

В сети появился полный список учреждений, из которых 31 января массово эвакуировали людей. В перечне значится около 100 наименований. Сотрудники спецслужб проверяли школы, больницы, торговые центры, административные здания и автовокзал.

Александровская больница

Больница N 22 в Колпине

Ещё около 28 больниц

ЗакС Ленобласти

Комитет по образованию

Жилищный комитет

ЦО "Кудрово"

Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга

Здание поисково-спасательного отряда на Невельской

Школа N 291

Школа N 509

Школа N 546

Школа N 54

ещё около 30 школ

Дом Зингера

ДЛТ

Полюстровский рынок

ТЦ "Мега Дыбенко"

ТЦ "Жемчужная плаза"

ТЦ "Шкиперский молл"

ТЦ "Нептун"

ТЦ "Континент" на проспекте Стачек

ТЦ "Стокманн"

ТЦ "Радуга"

ТЦ "Меркурий"

ТЦ "Гостиный двор"

ТЦ "Пик"

ТЦ "Невская Ратуша"

ТРЦ "Монпансье"

ТРЦ "Охта-молл"

ТРЦ "Питерлэнд"

ТРЦ "Лето"

ТК "Академический"

"Лента" на Таллинском шоссе

Клуб "Ретродискотека"

Правоохранителям удалось выяснить, что по каждому адресу поступило письмо с угрозой. С ним вы можете ознакомиться по ссылке.

Фото: ВКонтакте

Видео: Piter.TV