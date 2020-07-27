Опубликован первый тизер сериала "Хелстром" по комиксам Marvel

Премьера состоится на платформе Hulu 16 октября 2020 года.

В понедельник, 27 июля, в сети появился первый тизер сериала "Хелстром" по комиксам Marvel. Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

В сюжете история брата и сестры Дэймоне и Ане Хелстром, которые являются детьми знаменитого серийного убицы. Им предстоит разгадать секреты фамильного древа. Главные роли в сериале исполнили Том Остин, Сидни Леммон, Роберт Уизд и Элизабет Марвел.

Планиурется, чо премьера состоится на платформе Hulu 16 октября 2020 года. В первом сезоне будет десять эпизодов.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован новый трейлер фильма "Билл и Тед" с Киану Ривзом.

Видео:Marvel Entertainment