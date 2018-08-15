Опубликован новый трейлер фильма-участника "Кинотавра" – "Выше неба"

В российский прокат фильм выйдет 27 июня.

Во вторник, 4 июня, в сети появился новый трейлер фильма режиссера Оксаны Карас ("Хороший мальчик") "Выше неба". Картина будет представлена в конкурсной программе 30-го фестиваля "Кинотавр", который скоро стартует в Сочи.

По сюжету фильма молодая девушка (Таисия Вилкова) проводит лето на загородном курорте. Там её внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной.

"Это очень понятная современная история, думаю, любой зритель может себя идентифицировать с нашими героями. Наверное, в большей степени эта картина – о первой любви, драма взросления и семейная драма. Может быть, для зрителей фильм станет возможностью проверить свои семьи, свои близкие связи на истинность. Что удерживает нас рядом с близким человеком – чувство вины, долг, манипуляция или любовь? Есть ли за этим настоящие отношения или все уже стало искусственным?" - рассказала Оксана Карас о своем новом фильме.

Ранее Piter.TV показал, как звезды российского кино станцевали диско в промо-ролике "Кинотавра". Фестиваль стартует 9 июня.

Видео: кинопрокатная компания "Вольга"