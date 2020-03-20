Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции. Его снимок разместило "РИА Новости" в своём телеграм-канале.
Так будет выглядеть бюллетень для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, - написано в подводке к фотографии.
Его форму утвердил ЦИК на собрании 20 марта.
В бюллетене один вопрос: "Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?". И два варианта ответа.
Ранее в ЦИК представили сайт с информацией о поправках и голосовании.
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