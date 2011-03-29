Опубликовали трейлер фильма "Черный ящик" Яна Гозлана

Фильм выйдет в прокат 6 января.

На новогодних каникулах, 6 января, кинопрокатная компания Про:взгляд выпускает фильм "Черный ящик", захватывающий и динамичный триллер Яна Гозлана.

Кинокартина "Черный ящик" расскажет о расследовании авиакатастрофы в Альпах. Страшная трагедия уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины трагедии может только расшифровка черного ящика. Ее поручают молодому специалисту Матье (Пьер Нинэ) с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается в расследовании авиакатастрофы, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матье.

Как рассказал режиссер Ян Гозлан, при написании сценария он отталкивался от реальных случаев авиакатастроф. Но его история лишена излишней документальности. Главную роль в картине исполняет 32-летний француз Пьер Нинэ.

Фильм стал хитом кинопроката на родине, во Франции. Микс самых популярных жанров - триллер, детектив и экшн, а также финальный сюжетный твист - комбинация, задающая высокий потенциал зрительского хита.

Ранее актер из "Содержанок" Александр Кузнецов сыграл в третьей части "Фантастических тварей".

Видео: предоставленно кинопрокатной компанией



