Опубликовали фото будущего центра Toyota в Шушарах

На территории завода построят двухэтажное здание, которое будет соединено с производственным корпусом.

Проект Центра продвижения ценностей и производственных систем Toyota в Шушарах согласовали в Смольном. В пятницу, 1 апреля, заключение опубликовали на сайте ведомства.

На территории завода построят двухэтажное здание, которое будет соединено с производственным корпусом. В нем расположат аудитории и конференц-залы вместимостью 500 человек.

Добавим, что площадь в пять гектар также благоустроят. На участке построят места отдыха для сотрудников, автостоянки и транспортную систему.

Ранее мы сообщали, что в Петергофе построят школу на 1125 мест с двумя детскими садами. Новые объекты смогут принять более 1,5 тысяч ребят.

Фото: КГА