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Опубликовали фото будущего центра Toyota в Шушарах
Сегодня, 20:42
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Опубликовали фото будущего центра Toyota в Шушарах

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На территории завода построят двухэтажное здание, которое будет соединено с производственным корпусом.

Проект Центра продвижения ценностей и производственных систем Toyota в Шушарах согласовали в Смольном. В пятницу, 1 апреля, заключение опубликовали на сайте ведомства. 

На территории завода построят двухэтажное здание, которое будет соединено с производственным корпусом. В нем расположат аудитории и конференц-залы вместимостью 500 человек. 

Добавим, что площадь в пять гектар также благоустроят. На участке построят места отдыха для сотрудников, автостоянки и транспортную систему. 

Ранее мы сообщали, что в Петергофе построят школу на 1125 мест с двумя детскими садами. Новые объекты смогут принять более 1,5 тысяч ребят.

Фото: КГА

Теги: тойота, центр, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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