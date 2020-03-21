Оптовые цены на крупы в России начали расти

На данную тенденцию обратила внимание газета "Ведомости".

Два российских ретейлера – "Лента" и "Магнит" рассказали об уведомлениях от поставщиков продуктов питания, в которых появилась информация о повышении цен. В частности, от 15 до 30% дороже в зависимости от региона России предлагается закупать гречневую крупу или рис.

Информацию подтверждают в российских регионах и стараются найти альтернативных поставщиков для сдерживания цен. При этом другие продукты дорожают меньше.

Ранее мы сообщали о том, что Россия передала в 13 стран мира тестовые системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.