Канадские ученые опровергли связь онкологии с употреблением мяса

Также ученые не выявили никакой связи между красным мясом, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Группа ученых из канадских университетов Дэлхаузи и Макмастера проанализировала имеющиеся исследования о потреблении красного мяса. Они опровергли взаимосвязь употребления мяса и возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщило научное издание Annals of Internal Medicine.

За основу ученые взяли исследования, посвященные влиянию красного и переработанного мяса на нарушения кардиометаболизма и возникновение рака, и составили 5 систематических обзоров.

Также ученые не выявили никакой связи между красным мясом, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также ученые проследили некоторое снижение заболеваний у тех, кто сократил употребление мяса, но "связь была неопределенной"

Авторы уточнили, что речь в исследовании идет об умеренном потреблении красного мяса - порядка трех порций в неделю.

Также британские ученые рассказали, кто живет дольше: мясоеды или вегетарианцы.

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