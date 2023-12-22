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Опросы о переименовании знаковых объектов могут сделать публичными в Петербурге
Сегодня, 12:16
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Опросы о переименовании знаковых объектов могут сделать публичными в Петербурге

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Инициативу внесли парламентарии Всеволод Беликов, Денис Четырбок и Марина Шишкина.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли за основу законопроект, касающийся обязательной публикации информации о проведении и результатов консультативных опросов граждан относительно наименования городских объектов.

Инициативу внесли парламентарии Всеволод Беликов, Денис Четырбок и Марина Шишкина. Они предложили размещать данные сведения не только на официальном сайте ЗакСа, но и в городских изданиях.

Парламентарии считают, что это позволит обеспечить жителям северной столицы более широкий доступ к важной информации.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут начать штрафовать водителей за парковку на эксплуатационной разметке.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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