Опросы о переименовании знаковых объектов могут сделать публичными в Петербурге

Инициативу внесли парламентарии Всеволод Беликов, Денис Четырбок и Марина Шишкина.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли за основу законопроект, касающийся обязательной публикации информации о проведении и результатов консультативных опросов граждан относительно наименования городских объектов.

Инициативу внесли парламентарии Всеволод Беликов, Денис Четырбок и Марина Шишкина. Они предложили размещать данные сведения не только на официальном сайте ЗакСа, но и в городских изданиях.

Парламентарии считают, что это позволит обеспечить жителям северной столицы более широкий доступ к важной информации.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут начать штрафовать водителей за парковку на эксплуатационной разметке.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга