Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой

Более 60 процентов опрошенных россиян начнут украшать свои дома за неделю до наступления Нового года. Соответствующими данными с журналистами поделились представители социологического исследования от платформы МТС AdTech. Текст опроса направлен пресс-службой организации в СМИ.

Большинство россиян (62%) начинают украшать свои дома именно в последнюю предпраздничную неделю. Продлить магию праздника и создать атмосферу в начале декабря стремится каждый третий (35%). А вот тех, кто откладывает все на 31 декабря, всего 3%. текст исследования платформы МТС AdTech

Большая часть россиян (порядка 70 процентов) в 2025 году будет наряжать искусственную елку. Срубленную живую ель хотят поставить у себя дома всего 11 процентов населения, а альтернативный дизайнерский объект украсит дома у четырех процентов граждан.. Живое дерево в кадке, которое весной можно высадить в грунт, выбирают только два процента респондентов. Откажутся от такого украшения еще 14 процентов опрошенных. Аналитики узнали, что праздник в домашних условиях вместе с семьей отмечать намерены 86 процентов россиян. Еще шесть процентов проведут его у друзей, еще три процента граждан планируют отдыхать в загородном доме, а два процента населения останутся на работе.

Бюджет на праздничные мероприятия у 50 процентов россиян остался на уровне 2024 года. Еще четверть опрошенных указали на сокращение трат. Увеличить расходы намерены только десять процентов респондентов. Еще 14 процентов не формируют бюджет на новый год.

Опрос проводился в ноябре 2025 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих на территории РФ.

Фото: pxhere.com