Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Также оценена работа председателя правительства Михаила Мишустина.

Восемь из десяти (78,1 процента) опрошенных россиян доверяют главе государства Владимиру Путину. А 75,2 процентов опрошенных одобряют деятельность политика. Соответствующее заявление сделали сотрудники ВЦИОМ. Они опубликовали результаты проведенного социологического опроса населения. Специалисты уточнили, что недоверие президенту высказали только 17,7 процентов. В отношении премьер-министра страны Михаила Мишустина статистика показывает 61,3 процент доверия и 19,9 процент недоверия. В общей сложности работу председателя правительства РФ одобряют 52 процента опрошенных россиян, а неодобрение высказали 11,1 процента.

Дополнително на вопрос социологов о том, за какую политическую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, порядка 35,3 процентов респондентов назвали "Единую Россию", еще 10,1 процента - ЛДПР, 10,4 процента - КПРФ, 6,2 процента - "Новые люди" и 4,1 процента готовы отдать свои голоса за движение "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10,5 процентов опрошенных россиян поддерживают непарламентские партии, при этом 12,4 процентов из граждан заявили, что совсем не стали бы участвовать в выборах.

Уточним, что инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" организовывался в период с 13 по 19 января. В нем было задействовано 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Методом опроса стало телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.

В Кремле прокомментировали высокое доверие россиян Путину.

Фото: Kremlin.ru