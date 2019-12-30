Опрос показал отношение россиян к длинным январским выходным

Половина респондентов считает, что длительные каникулы являются удачным решением.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос, в котором выяснили отношение россиян к длинным январским выходным. Результаты опубликованы на официальном сайте организации.

Половина респондентов (51 %) считают каникулы с 1 по 8 января удачным решением. Противоположного мнения придерживается каждый третий (33 %) опрошенный. 3 % хотели бы перенести длительные каникулы на майские праздники, 4 % считают количество выходных дней избыточным.

Стоит отметить, что за длинные новогодние праздники проголосовали больше всего людей в возрасте от 18 до 24 лет (75 %). Далее следуют те, кому 25-34 лет (66 %) и 35-44 года (60 %).

Напомним, что длинные выходные на новогодние и рождественские праздники ввели 15 лет назад. Ранее официальными праздничными днями были только три дня: 1, 2 и 7 января.

Ранее мы писали, что больше 50% петербуржцев не получили новогодние премии.