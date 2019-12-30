Больше 50% петербуржцев не получили новогодние премии

Каждый четвертый работающий житель города рассчитывал получить от начальства денежный бонус.

Больше половины работающих петербуржцев остались без годовой премии в ушедшем 2019 году. Такую информацию дали аналитики ресурса Superjob.ru.

Опрос выяснил, что приятный денежный бонус от начальства получили 26,15% респондентов, а 65,13% остались без поощрений. 8,72% петербуржцев на момент опроса отметили, что нигде не работают. Каждый четвертый трудоустроенный житель Северной столицы рассчитывал получить премию приблизительно в 10 тысяч рублей перед уходом на новогодние праздники.

Кроме того, исследователи рассказали о зарплатах работников промышленной области Северо-Западного федерального округа в 2019-2020 годах. Максимальную зарплату получается директор производства в сфере менеджмента – 400 тысяч рублей. Хорошим заработком отличились также инженеры со 120 тысячами рублей в месяц, а также квалифицированные рабочие, такие как механик и электрик. Их зарплаты составляют примерно 50 тысяч рублей.

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