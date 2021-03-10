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Опрос: 9 из 10 петербуржцев знают о налоговом вычете
Сегодня, 18:10
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Опрос: 9 из 10 петербуржцев знают о налоговом вычете

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О возможности получения налогового вычета знаю 34% респондента, при этом они ей не пользовались.

Стало известно, что петербуржцы знают о налоговом вычете, а большая половина пользуется им. Об этом стало известно из опроса, который провел "Петербургский дневник"

О возможности получения налогового вычета знаю 34% респондента, при этом они ей не пользовались. Еще 23% его получали только один раз, а 36% пользуются этой возможностью постоянно. Только 7% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете в первый раз. 

Самостоятельно занимались заполнением декларации 41%, прибегали к помощи друзей и родственников 14%, еще 12% воспользовались услугами профессиональных консультантов. Необходимости в этом не возникло у 19% респондентов. 

Ранее к 2023 году в Ленобласти возведут 9 детских садов и 6 школ. Регион продолжает реализацию программ по строительству соцобъектов.

Фото: Piter.tv

Теги: возможность, налоговый вычет, опрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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