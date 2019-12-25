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Определился покупатель дачи Месмахера в Шуваловском парке
Сегодня, 21:51
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Определился покупатель дачи Месмахера в Шуваловском парке

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Им стала известный дизайнер Рада Русских.

В соцсетях стало известно о новом покупателе дачи Месмахера в Шуваловском парке. Им оказалась известный дизайнер и визажист Рада Русских. Она назвала покупку "меценатским жестом". Девушка сообщила на своей странице в Instagram, что дом "куплен из желания отреставрировать и сохранить". В настоящее время подписан акт приемки и договор.

Как его монетизировать и окупить реставрацию, я на данный момент не представляю, если вариантов не будет, то открою фонд в поддержку дачи

– отметила дизайнер.

Отметим, что торги РАД состоялись весной 2020 года.  Российский аукционный дом реализовал на торгах исторические "Желтую" и "Зеленую" дачи в Шуваловском парке, продан был также земельный участок в 248 "квадратов" на улице Ломоносова.

Дачу Месмахера приобрел за 5,6 млн рублей индивидуальный предприниматель, которым и оказалась Рада Русских.

"Зеленая дача" ушла с молотка частному лицу, не пожалевшему 9,2 миллиона рублей. Земельный участок купили в коммерческих целях и отдали за него 3,7 млн рублей. Имена инвесторов аукционеры не уточнили. В РАД рассчитывают на скорое восстановление дач и последующую реконструкцию комплекса недвижимости на территории парка.

Фото: Instagram / @radarusskikh

Теги: аукцион, петербург, рад, торги, шуваловский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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