На аукционе проданы исторические дачи в Шуваловском парке

Приобретен также крупный земельный участок на улице Ломоносова в Парголово.

В понедельник, 18 мая, Российский аукционный дом (РАД) реализовал на торгах исторические "Желтую" и "Зеленую" дачи в Шуваловском парке. Как сообщили в пресс-службе РАД, продан был также земельный участок в 248 "квадратов" на улице Ломоносова.

Дачу Месмахера приобрел за 5,6 млн рублей индивидуальный предприниматель, "Зеленая дача" ушла с молотка частному лицу, не пожалевшему 9,2 миллиона рублей. Земельный участок купили в коммерческих целях и отдали за него 3,7 млн рублей. Имена инвесторов аукционеры не уточнили. В РАД рассчитывают на скорое восстановление дач и последующую реконструкцию комплекса недвижимости на территории парка.

Известно, что все проданные объекты являются частью имущества ВНИИ токов высокой частоты имени Вологдина. Площадка этого института с 1948 года занимает бывшее Шуваловское имение в Парголово. Сам Шуваловский парк давно признан объектом культурного значения.

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Фото: AlisaFilbert / pikabu