Дом купца Сергеева в Выборге отреставрируют в следующем году

Сдача объекта планируется в 2020-ом.

В Выборге продолжается проектирование реставрационных работ в доме купца Сергеева. Реставрацию объекта могут провести уже к 2021 году. Об этом сообщил председателя комитета Ленинградской области по культуре Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что достопримечательность представляет собой единственное в городе историческое здание, выполненное в стиле рококо. По словам Цоя, конкурс на реставрацию в 2021 году будет объявлен в случае успешной сдачи объекта до декабря. Кроме того, особняк представляет большую ценность для города:

Замечательный памятник, в котором могут быть размещены как выставочные пространства, так и туристический информационный центр. отметил Владимир Цой

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Фото: ВКонтакте / id432917