"Парк Монрепо" снова открыт для посещения

Во время прогулки необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты.

С понедельника, 11 мая, на территории музея-заповедника "Парк Монрепо" снова разрешены одиночные, парные и семейные прогулки. Информация об этом появилась на официальном сайте.

Для посетителей сохраняются правила безопасности во время эпидемии: во время нахождения в парке необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра и использовать средства личной защиты.

Кроме того, разрешено проведение экскурсий в группах не более 5 человек с сохранением "масочного" режима.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пройдет плановая дезинфекция и уборка дорог.

Фото: http://www.parkmonrepos.org