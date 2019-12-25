"Парк Монрепо" снова открыт для посещения

С понедельника, 11 мая, на территории музея-заповедника "Парк Монрепо" снова разрешены одиночные, парные и семейные прогулки. Информация об этом появилась на официальном сайте.
Для посетителей сохраняются правила безопасности во время эпидемии: во время нахождения в парке необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра и использовать средства личной защиты.
Кроме того, разрешено проведение экскурсий в группах не более 5 человек с сохранением "масочного" режима.
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