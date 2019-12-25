В Выборге пройдет плановая дезинфекция и уборка дорог

Мероприятия проходят согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Во вторник, 12 мая, в Выборге пройдут плановые мероприятия по обеззараживанию межквартальных проездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Санобработка состоится на набережной 40-летия ВЛКСМ, набережной 30-го Гвардейского Корпуса, Крепостной улице, улице Северный Вал, Прогонной улице, Подгорной улице, набережной Адмирала Апраксина и на Крепостном мосту.

Также на сегодня запланирована уборка проезжих частей и тротуаров в дневное и ночное время. Днем работы пройдут на Подгорной улице, улице Водной заставы, улице Новой заставы и Краснофлотской улице, а ближе к вечеру – на набережной 40-летия ВЛКСМ, набережной 30-го Гвардейского Корпуса, Пионерской улице и Крепостном мосту.

Напомним, что санобработка в Выборге и Выборгском районе проводится с помощью средств из группы хлорактивных соединений по рекомендациям Роспотребнадзора. Во время мероприятий гражданам с аллергическими заболеваниями просят оставаться дома.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО